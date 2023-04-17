إصابة 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مساء اليوم الاثنين جراء تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة شرطة علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي نقلو الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة نقلنحمل لوحات رقم ر ج ط2531 بجرار رقم (ر ج م5437)مع سيارة شرطة قرب مدخل مركز ومدينة التل الكبير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت المصابين الي مستشفي التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية بانتقال قوات الشرطة وضباط المباحث الجنائية الي مكان الحادث للوقوف علي اسباب وقوعه وانهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

واسفر الحادث عن إصابة نقيب شرطة صابر عبد الغني عطيه سن 56 سنة بجرح قطع باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم ورضا محمد حسن 34 سنة مصاب بكدمات وسحجات ورمضان محمد حسن 41 سنة ومصاب بجرح بالراس حوالي وكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.