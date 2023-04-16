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مصرع شخصين وإصابة 10آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

الأحد، 16 أبريل 2023 10:42 م
مصرع شخصين وإصابة 10آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 10 أخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الأحد، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
 
وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 10 أخرين، بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.
 
وتم نقل جثث المتوفين الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى، وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
 
 

 


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