مصرع شخصين وإصابة 10آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 10 أخرين، بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل جثث المتوفين الى غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى، وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .