إصابة 4 أشخاص فى حادثى طرق بالقرب من محور سمالوط بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب سيارتين ربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من محور سمالوط فى شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي فى شمال محور سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد السيد 20 عاما، سائق، محمود رمضان 27 عاما، عامل، يقيمان فى محافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط، بانقلاب السيار رقم 2126 ع ل و، ربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى جنوب محور سمالوط، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود شحاتة 21 عاما، سائق، محمد سيد 22 عاما، عامل، يقيمان بمركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي النموذجى لتلقى العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.