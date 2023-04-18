اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:28 م
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:18 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات ارشيفية
كتب – عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق الواحات الصحراوى وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا  من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

طريق الواحات الصحراوى

حادث مرورى



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