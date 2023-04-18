إحالة عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى إمبابة للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل ضبط بحوزته كمية من الحشيش فى إمبابة للمحاكمة الجنائية .

كلفت النيابة العامة في وقت سابق خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بمنطقة إمبابة.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عدد من المتعاطين في إمبابة، وتمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة التحقيق.

رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الاتجار ب المواد المخدرة ، وترويجها بين عدد من الأشخاص في إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تعقب رجال المباحث تحركات المتهم، ونجحوا في ضبطه بكمين أعد له، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معد للبيع.

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بترويجه المخدر بين عملائه من المتعاطين، وأرشد عن مصدر حصوله على الحشيش، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.