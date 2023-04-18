أوقاف البحيرة توزع شنط مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، استلام مديرية الأوقاف 9 طن لحوم صكوك إطعام وتم إيداعها فى ثلاجات بمعرفة التضامن الإجتماعي لتوزيعها على الفئات المستحقة، مشيرا الى إستلام 36500 شنطة مواد غذائية من وزارة الأوقاف وجاري توزيعها على القرى الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، إن هذه المساعدات تأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية كبُعد اجتماعى ضمن اهتمامات الدولة المصرية بتوفير الحماية المجتمعية للمواطنين، ورفع الأعباء عن كاهل الفئات الاكثر احتياجا.

من جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجهت الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد اعلن عن توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من الموارد الذاتية لوزارة الاوقاف، مضيفا أنه تم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين كما يتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان.