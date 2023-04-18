أمريكا واليابان يتفقان على العمل معا من أجل نجاح قمة السبع في هيروشيما

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أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن بلديهما سيعملان معًا لتحقيق نجاح قمة مجموعة السبعة في هيروشيما الشهر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن بلينكن زار مكتب رئيس الوزراء في طوكيو بعد اختتام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول السبع الذي استمر ثلاثة أيام في منتجع كارويزاوا بوسط اليابان.

والتقى كيشيدا مؤخرًا مع كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون اليابان على التوالي لتعزيز الزخم نحو قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها في دائرته الانتخابية في هيروشيما، المدينة التي دمرتها قنبلة ذرية أمريكية في أغسطس 1945.

وفي بداية الاجتماع، قال كيشيدا إن اليابان تريد العمل مع الولايات المتحدة للحفاظ على "نظام دولي قائم على القواعد" - في إشارة واضحة إلى النفوذ العسكري الإقليمي المتزايد للصين والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ووصف بلينكين مجموعة السبع بأنها "لجنة توجيهية حاسمة للاقتصادات الديمقراطية الرائدة"، وقال لكيشيدا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى متابعة جدول الأعمال الذي حددته اليابان في القمة التي تستمر ثلاثة أيام والمقرر عقدها في 19 مايو.

وأعرب كيشيدا عن حرصه على طرح رؤيته لعالم خالٍ من الأسلحة النووية في قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما.

وفي كارويزاوا، أظهر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع وحدتهم تجاه قضية تايوان، بينما حثوا الصين على التصرف بمسؤولية كعضو في المجتمع الدولي.

كما تعهد وزراء من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا ومواصلة دعم أوكرانيا التي تتعرض لهجوم موسكو منذ فبراير 2022.