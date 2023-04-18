أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-4-2023.

العالمية للاستثمار

أعلنت البورصة، عن عدم الاعتداد أثر العمليات المنفذة على أسهم الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء على سعر الإقفال اللحظي.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع الجاري، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بمشتريات من المتعاملين المصريين، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.119 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 369.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.4%، والعرب على 12.5%، واستحوذت المؤسسات على 28.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 37.4 مليون جنيه، 58 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 933.7 ألف جنيه، 57.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 20869 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 7293 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4524 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3518 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بسعر إغلاق 21.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.27%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 37.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- بنك كريدي اجريكول مصر بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 48.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.19%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 23.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.56%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 17.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.49%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.423 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 6.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.71%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 54.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%.