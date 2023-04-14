أخصائية تغذية توضح كيف يساعد تناول الأسماك والفاكهة فى تقليل الوزن

اتباع النظام الغذائي السليم المناسب لكل فرد في تناول الوجبات يساهم في تخفيض الوزن والحد من السمنة والحفاظ على الصحة العامة للجسم، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

وأوضحت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية ، قائمة بالمواد الغذائية التي يساعد تناولها في الغداء والعشاء على تخفيض الوزن ، مشيرة إلى أنه من الضروري تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع ، لأن هذا مع التغذية المتوازنة يساعد على التخلص من الوزن الزائد والحصول على الرشاقة المطلوبة.

وتنصح الخبيرة بتناول الأسماك والدواجن واللحوم والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة والمكسرات والكربوهيدرات في النهار. لأن الأسماك تزود الجسم بأحماض أوميجا3 الدهنية المفيدة، التي تحسن حالة الجلد والشعر، وكذلك عملية التمثيل الغذائي. وأما اللحوم فتحسن وظائف الدماغ، وتزود الجسم بالعناصر والفيتامينات الضروريةـ ويمكن تناول المكرونة المصنوعة من أنواع القمح.