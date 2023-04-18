أب يتبنى حملة لتحذير الآباء من تحد خطير على "تيك توك" بعد وفاة ابنه

كتب خالد إبراهيم

يحذر والدا صبى يبلغ من العمر 13 عامًا توفى أثناء إجراء تحدى على تيك توك يدعى "تحدى Benadryl "، والذى انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، فقد توفى جاكوب ستيفنز بعد ما يقرب من أسبوع على جهاز التنفس الصناعى بعد تناول 12 إلى 14 حبة من مضادات الهيستامين التى لا تستلزم وصفة طبية فى محاولة للحث على الهلوسة، كما قالت عائلته.

والد الطفل يكشف طريقة الوفاة

قال والد جاكوب، جاستن ستيفنز، لموقع ABC6 إن جاكوب وأصدقاؤه كانوا يصورونه وهو يحاول تحدى وسائل التواصل الاجتماعى.



الطفل على أجهزة التنفس الصناعى

بعد 6 أيام على جهاز التنفس الصناعى، مات يعقوب، حيث وصف والده تلك اللحظة بأنها "الأسوأ فى حياته".

لقد ألهمت المأساة عائلة جاكوب لتحذير الآباء الآخرين من مراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت لتجنب أى شخص آخر يحاول التحدى، فاتصل والده أيضًا بالمشرعين المحليين حول سن قيود على شراء الأدوية مثل Benadryl.

إدارة الغذاء والدواء تحذر

دقت إدارة الغذاء والدواء جرس الإنذار بشأن الجرعات الزائدة المرتبطة بـ "تحدى بينادريل" على تيك توك لسنوات.

ويحتوى الدواء على مادة مضاد للهستامين يخفف مؤقتًا الأعراض الناتجة عن حمى القش أو حساسية الجهاز التنفسى العلوى أو نزلات البرد، مثل سيلان الأنف والعطس.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإن المادة آمنة وفعالة عند استخدامه على النحو الموصى به، ولكن الجرعات العالية يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة فى القلب أو نوبات صرع أو غيبوبة أو حتى الموت.

وحذرت وحدة جونسون آند جونسون التى جعلت بينادريل على موقعها الإلكترونى من أن هذا "اتجاه خطير ويجب إيقافه على الفور"، ونصحت كل من الشركة وإدارة الغذاء والدواء البالغين بإبقائه والأدوية الأخرى بعيدًا عن متناول الأطفال.