والدة طفل بريطانى ضحية تحدى "تيك توك" بعد إغلاق التحقيقات: دعونا نحزن بسلام

كتبت شيماء عبد المنعم

أكدت والدة الطفل أرشي باترسبى ، الذي لقى مصرعه فى "تحدى تيك توك "، إن الطبيب الشرعي اتخذ القرار الصحيح في ختام التحقيق، وأضافت هولي دانس، حسبما نشر موقع "ديلي ميل"، متحدثة خارج المحكمة: "إن التحقيق أعطى الأسرة بعض الإجابات ولكن ليس كلها، قائلة: "حان الوقت للسماح لنا كأسرة بالحزن".

فصل أجهزة الإنعاش عن الطفل

جاءت تصريحات الأم البريطانية بعدما سبق وفصلت مستشفى في لندن أجهزة الإنعاش عن أرتشي باترسبى، (12 عاماً)، بعدما خسر والداه معركة قانونية طويلة ومؤثرة من أجل إبقائه موصولاً بها وعلى قيد الحياة، وقالت هولي دانس والدة أرتشي، إن ابنها توفي بعد ساعتين فقط من إيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي، وأضافت للصحفيين وهي تبكي خارج مستشفى لندن الملكى: "كان طفلاً صغيراً جميلاً. قاتَل حتى النهاية".



ضحية التيك توك تفاصيل حادث تحدى تيك توك وعُثر على "أرتشى" فاقداً الوعى في منزله يوم 7 أبريل الماضى، ولم يستعد وعيه منذ ذلك الحين، وبحسب والدته، فقد شارك يومها في تحدٍ على موقع "تيك توك" يقضي بحبس الأنفاس حتى فقدان الوعى. وعُثر على "أرتشى" فاقداً الوعى في منزله يوم 7 أبريل الماضى، ولم يستعد وعيه منذ ذلك الحين، وبحسب والدته، فقد شارك يومها في تحدٍ على موقع "تيك توك" يقضي بحبس الأنفاس حتى فقدان الوعى.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في المستشفى أليستير تشيسر في بيان: "توفي أرتشي بعد فصله عن أجهزة الإنعاش تماشياً مع أحكام المحكمة بما يصب في مصلحته الفضلى"، وشكر الطاقم الطبي الذي اعتنى بأرتشي قائلاً إنه "قدم رعاية عالية الجودة بتعاطف استثنائي على مدى أشهر".

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلباً عاجلاً قدّمه والدا الفتى الذي كان ميتاً دماغياً، لعدم فصله عن أجهزة الإنعاش التي تبقيه على قيد الحياة، إذ كان يقولان إنهما يريدان إعطاءه كل الفرص الممكنة للتعافي وإنهما رأيا إشارات حياة في عينيه.