10 معلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية إلى 10 مدارس، تقدم تعليما متميزا لطلابها، نرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن هذه المدارس.

- المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تم إنشاؤها بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشروع قوى عاملة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية وشركات القطاع الخاص.

- يلتحق الطلاب بهذه المدارس بعد الحصول على الشهادة الإعدادية وبعد اجتياز اختبارات القبول.

- هذه المدارس مجانية يسدد الطالب فيها الرسوم الرسمية العادية المقررة من قبل الوزارة.

- يحصل الطالب فيها على دبلوم 3 سنوات بعدها يمكن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وغيرها.

- تخصصات هذه المدارس يحتاجها سوق العمل حيث أنها تتضمن تخصصات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتسويق الإلكترونى وغيرها من التخصصات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى.

تشمل مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وتعمل على تصنيع وصيانة الاسطبات ومقرها محافظة الشرقية ومدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ويتلقى الطلاب فيها خدمة تعليمية تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تجارة حديثة بمحافظة الإسكندرية ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا.

- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات تخصص تطوير برمجيات بمحافظة الجيزة ومدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا إدارة المنشآت بمحافظة القليوبية.

- مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة ومدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة بمحافظة قنا.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تشغيل ماكينات سى إن سى والروبوتات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ومدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشمل تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية وتطوير برمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.