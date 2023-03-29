التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حسنت الصورة الذهنية عن القطاع الفنى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مستوى التعليم المتميز الذى تقدمه مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلابها الدارسين بها ساهم بشكل كبير فى تحسين الصورة الذهنية عن التعليم الفنى بشكل عام، موضحة أن هناك خطة لتطوير منظومة التعليم الفنى بدأ تطبيقها منذ 2018، تقوم على تغيير المناهج وتحديثها وفق نظام الجدارات المهنية لإكساب الطالب المهارات المطلوبة التى يحتاجها سوق العمل المحلى والعالمى.

وأوضحت الوزارة، أن الإقبال على الالتحاق بالمدارس الفنية وخاصة التكنولوجيا التطبيقية من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى ارتفاع سنوياً وهذا يؤكد أن الخدمة التعليمية المقدمه للطلاب متميزة.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.

وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.