اليوم السابع
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يوكينفورم: ألمانيا تتلقى 337 تقريرا بشأن جرائم حرب مزعومة فى أوكرانيا

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:00 ص
يوكينفورم: ألمانيا تتلقى 337 تقريرا بشأن جرائم حرب مزعومة فى أوكرانيا الحرب فى أوكرانيا

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ذكرت وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية الأحد، أن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالى الألمانى تلقى 337 تقريرا عن جرائم حرب مزعومة فى أوكرانيا.

 

وأوضحت الوكالة الأوكرانية أنه "اعتبارًا من منتصف أبريل 2023، تلقى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالى الألمانى 337 تقريرًا عن جرائم حرب مزعومة فى أوكرانيا".

 

وتم جمع المعلومات من قبل اللاجئين الأوكرانيين فى ألمانيا أو مواطنى ألمانيا الذين أقاموا أو يقيمون الآن فى أوكرانيا.

 

ويدعم مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالى الألمانى المحققين الأوكرانيين على وجه الخصوص، من خلال جمع الأدلة وكذلك شراء وتوفير المواد لأعمال الطب الشرعي.

 

ومنذ بداية الغزو الروسى الشامل، سجلت أوكرانيا بالفعل أكثر من 77 ألف جريمة حرب ارتكبت فى أراضيها.


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