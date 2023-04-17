وكيل وزارة الزراعة فى جنوب سيناء: غدا بدء توريد القمح إلى الصوامع

أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عن بدء توريد محصول القمح إلى الصوامع غدا الثلاثاء. وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، بدء استقبال القمح بصوامع المحافظة اعتبارا من غد الثلاثاء.

وكان القطاع الزراعي بمحافظة جنوب سيناء ، قد أعلن الشهر الماضي، بدء انطلاق حصاد محصول القمح، لتتصدر المحافظة المشهد من بين المحافظات الأخرى للعام الثاني على التوالي، معلنة البدء فى أعمال حصاد محصول القمح والذى يأتى برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات من الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.

وبدأ العمل بالحصاد لدى عدد من المزارعين وسط أجواء من الفرحة والسعادة التى شملت الجميع للوصول إلى مرحلة الحصاد كونه يعد محصولا استراتيجيا يهم المزارع والمواطن وتوليه الدولة اهتماما كبيرا ، وشارك فى حضور الحصاد المهندس محمد الشاذلي مدير الإدارة الزراعية بمدينة طور سيناء وبرفقته كل من المهندسة أمل أحمد والمهندسة عزة سرحان والمهندسة هانم محفوظ مديرة إدارة الإحصاء وعدد من المسئولين والمهتمين .

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي مساحة الشعير 441 فدانا بينما إجمالي مساحة القمح بالمحافظة 392 فدانا.