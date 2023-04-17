"وعظ بورسعيد" يكرم 20 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم.. صور

كرمت إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفى، 20 طفلا، من حفظة القرآن الكريم من طلبة المعاهد الأزهرية فى احتفالية شاركت فيها بالتنسيق مع مركز شباب الزهور بالمحافظة.

قال الشيخ محمد عفيفى، إنه نظم الاحتفالية مركز شباب الزهور وشاركت فيها إدارة الوعظ بترشيح 20 طالبا وطالبة من معاهد بورسعيد الازهرية من سن 6 إلى 10 سنوات فى حفظ ربع القرآن الكريم، ومن سن 11 إلى 15 سنة فى حفظ نصف القرآن الكريم، ومن سن 16 إلى 18 سنة فى حفظ المصحف الشريف كاملا.

وأضاف مدير إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الازهرية، أنه تم تكريم 9 طالبات و11 طالبا من مختلف المراحل العمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة، ومنح المكرمين شهادات تقدير وجوائز مادية وعينية.

وأكد الشيخ محمد عفيفى، على ضرورة اهتمام أولياء الأمور بتحفيظ القرآن الكريم لأطفالهم، حيث يُعدُّ حفظ القرآن فضيلة وطموحاً عالياً لكل مسلم عالى الهمة وصادق العزم، فالمسلم أن ضمّ بين صدره آيات كتاب الله وعاش معها وعمل بها فإنه سينال الخير العظيم والبركات الكثيرة فى كل مناحى حياته.

وأشار إلى أن لحفظ القرآن الكريم فوائده العديدة وإنه لشرف للمؤمن حيث يصبح المرء من أهل الله وخاصته، ومن إكرام الله لأهل القرآن أن جعل قدرهم عالياً فى الدنيا وفى الآخرة، ويلبس والداه تاج الوقار يوم القيامة، كما أنه أن من المشاهد فى نماذج حملة القرآن أنهم أكثر الناس تميزاً بين أقرانهم، فمن حمل نفسه على حفظ القرآن، فُيثبت لنفسه ولغيره أن لديه الإرادة التى تحمله على تحقيق أى هدف يسعى له؛ فتنمو بذلك مواهبه، ويتميز فى أى مكان يكون فيه.