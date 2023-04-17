محافظ الغربية يكرم 35 من حفظة كتاب الله في ختام مسابقة أهل القرآن

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، 35 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، في ختام مسابقة أهل القرآن والتي نظمتها قناة الدلتا للعام الـ 13 على التوالى، بحضور الشيخ عبد اللطيف خضر رئيس المنطقة الأزهرية، وسمير مختار نائب رئيس قناة الدلتا، الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف وأعضاء لجنة التحكيم.

وهنأ المحافظ الحاضرين بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر، متمنياً دوام التقدم والنجاح للجميع ولمصرنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى اهتمام فخامته ببناء وتنمية الإنسان والذي يأتي كمحور أول في رؤية مصر 2030، حيث يعتبر الإنسان هو القوة المحركة لكل شي ولا يوجد وسيلة لبناء الإنسان أفضل من حفظ القرآن.

وفي كلمته رحب محافظ الغربية بأبنائه الصغار قائلاً " أنتم نوراً يمشي على الأرض وفخراً وتاجاً على رؤساء أولياء أموركم"، مطالبهم بالتعمق في علوم القرآن فالعبرة ليست في حفظ كتاب الله وأنما أيضاً بتدبره والعمل بما فيه موجهاً شكره لأولياء أمورهم ولكل من ساهم في وصولهم إلى هذا المستوى.

واختتم رحمي كلمته بتوجيه الشكر لمديرية الأوقاف وللمنطقة الأزهرية ولقناة الدلتا على جهودهم المبذولة وأيضا الشكر للأزهر الشريف الذي علم العالم أجمع القرآن الكريم وعلومه.

ووجه نائب رئيس قناة الدلتا الشكر لمحافظ الغربية على رعايته ودعمه لتنفيذ المسابقة كل عام، كما أشار الشيخ عبد المهيمن السيد وكيل مديرية الأوقاف، إلى فضل حافظ القرآن الذي يشفع لصاحبه ويدخله جنات عدن، في حين أوضح الشيخ عبد اللطيف طلحه أن الريادة ستظل لأمة الإسلام التي قال عنها المولى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مشيراً إلى القراء العظماء الذين تركونا تركة كبيرة من التراث والعلوم علمت أجيالاً و أجيال.

واختتم الحفل بتسليم شهادات التقدير والجوائز المالية إلى الفائزين في مستويات المسابقة الأربعة ( حفظ وتجويد القرآن الكريم كاملاً ، حفظ وتجويد ثلاثة أرباع القرآن، حفظ وتجويد نصف القرآن وحفظ وتجويد ربع القرآن.