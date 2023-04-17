ورش فنية ومحاضرات..فعاليات ثقافية بالأيام الأخيرة لشهر رمضان فى الأقصر (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر، كوكتيل من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث نفذ قصر ثقافة الأقصر، ورشة بعنوان "دنيا الربيع"، تنفيذ رنا محمد حسن، وورشة فنية بعنوان "ألوان الربيع"، نفذتها نفيسة عبد الرحيم، وورشة "خيامية" تنفيذ نرمين سمير نجيب، وورشة فنية بعنوان "رمضان كريم" تنفيذ هبة محمد، وورشة "فانوس من الخرز" نفذتها أنوار أيمن.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة، محاضرة بعنوان "الحوار في البناء القصصي"، تناول خلالها عمرو عبد الصبور طبيعة الحوار وطريقة تقديم الحوار والحبكة من خلال الحوار، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان"تأملات في آيات الصيام" أوضح محمد عبد النبي أنه فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين والتقوى لله تعالى هي الغاية العظمى من الصيام وحسن الجوار.

كما قدمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ذم الإسراف والتبذير" أوضح بدوي عبدالعظيم تعريف مفهوم الإسراف والتبذير وذم الإسراف والتبذير في القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار المترتبة عليه، وأسبابه الجهل، السعة بعد الضيق، مصاحبة المسرفين، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة قراءة كتاب "الهدهد يتكلم ويجادل" تأليف محمود عدلي الشريف تحدثت خلالها فاطمة محمد حسن عن بعض الحيوانات التي تحدثت وتكلمت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مثل"الهدهد، الغراب، الطير، الجمل، الذئب" والهدهد كان سببا في دخول ملكة سبأ في الإسلام مع سليمان لله رب العالمين، وورشة قراءة كتاب"سليمان وبلقيس" تأليف الدكتور محمد برانق، تحدثت فاطمة محمد حسن عن كيفية إسلام بلقيس مع سليمان وحديث الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ وعرشها العظيم.

ونظم قصر ثقافة الأقصر العديد من المحاضرات الثقافية الأولى محاضرة بعنوان "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو" تناولت خلالها الواعظة الدكتورة سمر محمد حساني واعظة بالأزهر الشريف وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر معايير اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن الصديق كثير المشاكل ويساعد على الفساد، الثانية محاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن" تحدث فضيلة الشيخ مصطفى كامل عبد القادر إبراهيم واعظ بالأزهر الشريف عن فضل القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل القرآن الكريم وكيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالثة محاضرة بعنوان"صوموا تصحوا" أوضح شعبان شلبى أن المعدة بيت الداء ثلث لطعامك وثلث للماء وثلث لنفسك وعند الجوع المعدة تتغذى على نفايات الجسم، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر قصيدة بعنوان"يا نور عالين من أزل إلى أبد".

كما عقد بقصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية التعامل فى المدارس مع الأطفال المدمجة" تحدثت نوال عبد النعيم عن دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس ووضع الدستور نسب وقوانين لدمج الأطفال اكتساب الأطفال ذوى الهمم مهارات وخبرات من الأطفال بالمدارس، كما أعدت ورشة حكاية قصة "عقوق الوالدين" للمؤلف عبد الرؤوف البهنساوى سردتها هيام أحمد، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي للأطفال أسئلة في المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين، ونفذت ورشة صلصال عمل فانوس نفذتها شيماء عبدالواجد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم حر أدارها فيصل عبد العزيز.

وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الصيام صلة بين العبد وربه"، أوضح خلالها الشيخ همام محمد موسى مسئول المكتبة، أن عبادة الصيام وصل بين العبد وربه وفضائل العشر الأواخر من رمضان وعلى المسلم اغتنام ليلة القدر، وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الفكرة المسرحية وأهميتها"، تحدث خلالها المخرج المسرحي كريم الشاوري عن الفكرة المسرحية وأهميتها والفكرة والموضوع والشخصيات والأحداث والحوار، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "العولمة والصهيونية" تحدث فيها عمرو عبد الصبور مسئول القصر، عن تعريف العولمة والحركة الصهيونية وإرتباطها بالعولمة، وبجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وقصيدة بعنوان"إلى أثر منك أرتقي"، أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان"إكتمال".

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المشاركة الشعبية والتنمية الريفية" تحدث عبدالعاطي على عن مفهوم المشاركة الشعبية والتنمية الريفية ودوافع أحداث تنمية ريفية وآليات المشاركة الشعبية، بجانب ذلك أعد عرض مسرح عرائس قصة"بندق الطماع" أداء وتنفيذ أسماء عباس وهناء عباس، وأعدت ورشة حكى عن"الشافعي" للمؤلف إبراهيم محمد حسن سردتها عواطف مصطفى، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي أماكن ومعالم قدمتها لنا ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر النهاردة حكايتنا عن "مدينة البطراء أو البتراء".

فيما عرض نادي سينما الأقصر فيلم عربي بعنوان "تسليم أهالي" إخراج خالد الحلفاوي، كاتب سيناريو شريف نجيب، إنتاج تامر مرسي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، محمد اوتاكا، عبدالله مشرف، أحمد فتحي، محمد ممدوح، محمد حسني، لوسي، سمير غانم.

وأعد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعرة كريمة مختار ألقت قصيدة بعنوان "رمضان كم هامت بك الأقلام "، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى قصائد" مسرح هزلي، اليوم وأمس، القلب الشقي، لا"، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها ولاء جابر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة رسم نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.

وبالإضافة إلى ذلك نفذت عدة ورش فنية متنوعة الأولى بعنوان"شخصية رمضانية" تنفيذ شيماء سعيد حساني، الثانية بعنوان "رمضان جانا" تنفيذ الشيماء محمد مرجان، ونفذت مشيرة محمد طلعت ورشة إعادة تدوير مدفع رمضان، وورشة فاصل مصحف نفذتها أنوار أيمن، حيث أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.



أنشطة متنوعة إحتفالاً بقدوم أعياد الربيع فى قصور ثقافة الأقصر



جانب من الفعاليات الثقافية فى شهر رمضان بالأقصر



جانب من المحاضرات الثقافية فى قصور الأقصر



رسوم الأطفال بالورش احتفالاً بقدوم الربيع



فعاليات لدعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر



قصر ثقافة الأقصر يدعم الأطفال فى نهار رمضان



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الصيام والفكرة المسرحية



محاضرات حول الصيام والفكرة المسرحية والعولمة والتنمية الريفية



محاضرة داخل مكتبة ثقافة النمسا بالأقصر