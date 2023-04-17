نصائح "حماية المستهلك" للمواطنين عند شراء الرنجة والفسيخ حفاظاً على سلامتهم

بورسعيد محمد فرج

تقدم إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد، برئاسة محمد عوض، نصائح قبل شراء الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

ومن جانبها تقول المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك ببورسعيد، إن هناك بعض الإرشادات والنصائح عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، وهى كالآتى:

شراء الأسماك المملحة والمدخنة من المحلات المعروفة والخاضعة للإشراف والوقاية .

عدم شراء الأسماك المملحة الفسيخ والرنجة من الباعة الجائلين والمحلات المجهولة.

يجب ان تكون السمكة غير منتفخة ولاتنبعث منها روائح كريهة.

الحرص على شراء الأسماك متماسكة القوام وعيونها لامعة، أما الأسماك الفاسدة فيوجد بها طبقة جيلاتينية على اللحوم ولونه أصفر مائل للصدأ.

وتابعت مدير "حماية المستهلك " مؤكدة أن هناك نصائح أخرى عند تناول الفسيخ والرنجة منها الإكثار من إستخدام البصل والخل والليمون التى تساعد على قتل البكتريا فضلاً عن شرب كميات كافية من الماء مضافاً إليه الليمون وخل التفاح.