نجاة شخص خرج قبل انهيار عقار فى كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه تم توجيه فريق الإغاثة، وفريق إغاثة جمعية الهلال الأحمر المصرى، وفريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعى، إلى مكان انهيار عقار في كرموز التابع لحي غرب الإسكندرية.

وتبين أن العقار وفقا للإشارة الواردة من محافظة الإسكندرية، مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية وانهيار واجهة منزل مكون من 3 طوابق من شارع الرساله من شارع خوفو كرموز، نطاق حى غرب، وبناء غلي تعليمات السيده الدكتوره ماجده جلاله مدير المديرية تم تواصل مسئول الإغاثة بالمديرية، ومدير إدارة غرب الاجتماعية، حيث قامت بالتوجه لوحدة الطوبجية ،التي توجهت على الفور إلى موقع البلاغ للمعاينة والبحث حيث تبين ، أن العقار رقم 4 من شارع حسن غزلان من الرسالة خوفو كرموز مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوي، وله قرار إزالة، ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحادث والشقة باسم شقيقته في الدور الأرضي ،وهو مقيم بها منذ شهرين ، ويوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.