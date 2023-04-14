التحفظ على ملف عقار الورديان المنهار بالإسكندرية.. واستدعاء مسئولى الحى

الإسكندرية -أحمد الزغبي

باشرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحقيقات في واقعة انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة الورديان، ما أسفر عن 6 حالات وفاة و5 مصابين، أسفل العقار المنهار، وقررت النيابة العامة التحفظ على ملف العقار بحي غرب، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب انهياره، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك، والتصريح بدفن جثث 6 ضحايا بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الوحدة الصحية.

البداية عندما تلقي حي غرب محافظة الإسكندرية بلاغا انهيار عقار بشارع التلعفري متفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفري دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، تمكنت من استخراج 6 متوفين و5 مصابين، من تحت الأنقاض، بعد انهيار عقار مكون من 4 طوابق في الورديان بحى غرب الإسكندرية، ونقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وانتهاء أعمال البحث من تحت الأنقاض من قبل قوات الحماية المدنية.

كشفت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، إن العقار المنهار بشارع عبيد حسن التلعفري بمنطقة الورديان التابع لحي غرب، مكون من أرضي و3 طوابق صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018.