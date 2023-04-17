اليوم السابع
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مياه منتجع ساحلى بريطانى تتحول إلى اللون البرتقالى وخبراء يبحثون عن السبب

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:36 ص
مياه منتجع ساحلى بريطانى تتحول إلى اللون البرتقالى وخبراء يبحثون عن السبب تغير لون مياه منتجع بريطانى
كتب إيهاب محمد

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يشعر المقيمون فى منتجع ساحلى بمنطقة كمبريا بإنجلترا بالحيرة بعد أن تحولت المياه فى ميناءهم إلى اللون البرتقالى، ولا أحد يعرف السبب، وفقا لموقع "ذا صن" البريطانى.

يقول أهل المنطقة: "تسربت المياه الملونة بقناتنا إلى ميناء وايتهيفن، ويقوم الخبراء الآن بإجراء مسح للمياه الجوفية فوق نفق Network Rail القريب، للتأكد من أن سبب تلون المياه لم يأتي من خلاله".

تغير فى لون المياة
تغير فى لون المياة

على الرغم من أن المياه لم تأت من النفق، إلا أن المسح سيسمح للخبراء ببناء خريطة ثلاثية الأبعاد "هيدروجيولوجية" للمنطقة تحدد مصدرها، حيث وجدت الاختبارات السابقة التي أجرتها وكالة البيئة على المياه "زيادة في المعادن"، على الرغم من عدم التقاط مياه الصرف الصحى.

لون المياه
لون المياه

وقالت شبكة Network Rail لـ"بي بي سي": "تواصل فرقنا المساعدة في التحقيق في المصدر الدقيق لتغير لون المياه في ميناء وايتهيفن، ويتضمن ذلك عمليات مسح فنية جارية لأحوال المياه الجوفية في الأرض فوق نفق للسكك الحديدية يأخذ خط ساحل كومبريان تحت المدينة".

عند اكتمال هذه الاختبارات، سوف تتشارك المعلومات مع المجلس والوكالات الأخرى للمساعدة في الوصول إلى الجزء السفلي من مصدر المياه الباهتة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق الجديد في غضون ثلاثة أشهر.

فيما قال مفوضو ميناء وايتهيفن: "هذا ليس بالأمر السهل ولكن نأمل أن نتمكن بعد ذلك من البحث عن حل لإيقاف المياه التي تغير لونها من دخول برانستي بيك ومن ثم إلى الميناء".


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