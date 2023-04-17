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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نرغب بتهدئة الأوضاع فى أقرب وقت بالسودان

الإثنين، 17 أبريل 2023 10:47 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نرغب بتهدئة الأوضاع فى أقرب وقت بالسودان نيبينزيا
كتب أحمد عرفة

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قال مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إنه لا بد من التعاون خاصة من الدول القريبة من الحدود السودانية لوقف الصراع في الخرطوم والسعى نحو التهدئة.

وأضاف مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فى تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا عبرت عن رغبتها فى تهدئة الأوضاع فى أقرب وقت فى السودان.

ولفت مندوب روسيا بالأمم المتحدة، إلى أن الدول القريبة من الحدود السودانية تبذل كافة الجهود والمساعى من خلال وفد الإيجا» لوقف الصراع وتهدئة الأوضاع.

وأوضح فاسيلي نيبينزيا أن هناك جهودًا مبذولة من دول الجوار، ومن خلال مجلس الأمن للتهدئة فى السودان.

 


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