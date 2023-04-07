أكبر وصول أسبوعى.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 39 رحلة أوروبية غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، غدًا السبت، أكبر عدد من الرحلات السياحية الأوروبية، والذي يعد أكبر وصول أسبوعى بواقع 39 رحلة طيران، يصل عدد ركابها إلى 4 آلاف راكب، من عدة دول أوروبية مختلفة.

تبين حسب جداول التشغيل، أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم اليوم، تصل من دول بولندا، حيث تصل منها 14 رحلة طيران، ما يعد أكبر وصول، و9 رحلات من إيطاليا، و7 رحلات من ألمانيا، و5 رحلات من دولة التشيك، ورحلة من النمسا وأخرى من هولندا وكذلك رومانيا وبلجيكا .

وتصل تلك الرحلات ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار، بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث

تبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع المقبل أن الرحلات الوافدة تصل اغلبها من 11 دولة اوربية، اكثر وصول منها من دول التشيك وبولندا والمانيا وايطاليا، حيث يصل الالاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة .

وتسهل السلطات المختصة العاملة بمطار مرسى علم الدولى الاجراءات من حيث الوصول وتوفير الاجراءات الامنية والاحترازية للركاب بمجرد وصوله الى ارض المهبط بالمطار وصولا الى الفنادق المختلفة .