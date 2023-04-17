اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة صدمتها دراجة نارية فى الشرقية

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:28 م
مصرع طفلة صدمتها دراجة نارية فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت طفلة مصرعها، إثر تعرضها لحادث صدمتها دراجة نارية "توك توك"، في قرية إكياد البحرية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى فاقوس المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول طفلة عمرها 4 سنوات، جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث صدمتها دراجة نارية "توك توك"، في قرية إكياد البحرية بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

فاقوس

مصرع طفلة

حادث توك توك

إكياد البحرية

مصرع طفلة في حادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة