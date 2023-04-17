مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى المنيا

لقى شخص مصرعه فى حادث قطار أمام مدينة مطاى فى شمال محافظة المنيا، كما أصيب آخر صدمته سيارة بالطريق الصحراوى الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام قطار بشخص أثناء عبور المزلقان أمام مدينة مطاي.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء عبور "م.م" 44 عاما، مقيم بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية ببردنوها، شريط السكة الحديد بالقرب من محطة مدينة مطاى صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، باصطدام سيارة بشخص بالطريق الصحراوى الشرقى، وبالانتقال والفحص تبين إصابة حسين أحمد 55 عاما، مقيم بمحافظة بنى سويف، باشتباه ارتجاج وكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ولقى صباح اليوم شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، جميعهم عمال من قرية نزلة حسين بشرق النيل بمركز المنيا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من كمين الصفا.