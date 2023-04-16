شباب ورياضة الأقصر تقدم فعاليات الخيمة الرمضانية بنادى التجديف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان وكيل الوزارة، فعاليات الخيمة الرمضانية بنادي التجديف والرياضات المائية على كورنيش النيل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه يتم استمرار تنظيم فعاليات الخيمة الرمضانية بالتعاون مع مؤسسة مصر فى نادى التجديف والرياضات المائية بالأقصر، وهي مبادرة مجتمعية تكافلية تدعم رؤية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتأتي المبادرة بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تستمر فعاليات الخيمة الرمضانية أمسيات ثقافية رمضانية تقدم فقرات متنوعة تبدأ بالقرآن الكريم والتواشيح الدينية والقصائد الشعرية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، ومروة محمد أحمد مدير إدارة تنمية النشء، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، وفريق عمل إدارة تنمية النشء بالمديرية.

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية عن مواجهة الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومى بمركز شباب القباحي الغربي، وذلك بحضور 30 عضو من أعضاء النادي الثقافي بالمركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأدار اللقاء فضيلة الشيخ محمد عباس من وزارة الأوقاف، وأشار إلى أن الهدف من الندوة هو تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الظلامية، وذلك من خلال عمل ندوات التوعية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير.



شباب ورياضة الأقصر تقدم فعاليات الخيمة الرمضانية بنادي التجديف



شباب ورياضة الأقصر تقدم فعاليات الخيمة الرمضانية



فعاليات الخيمة الرمضانية بنادي التجديف فى الأقصر