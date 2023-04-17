محافظ الوادى الجديد: استمرار طرح الأسماك والخضراوات والسلع المخفضة بالمنافذ

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محافظ الوادى الجديد اليوم الإثنين، أنه استمرارًا لجهود المحافظة في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، جرى طرح أسماك طازجة بمنفذ قرى الثمانين بمركز باريس، و لحوم طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ الشعلة و البساتين والوحدة المحلية بالخارجة، مع التوسع في فتح منافذ للبيع بالمدن والقرى، على مستوى المحافظة تيسيرًا على المواطنين.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه جرى طرح خضروات من إنتاج مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي، وأسماك ولحوم طازجة وسلع تموينية بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمراكز باسعار مخفضة لسد احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات مع حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت الوحدات المحلية بالمراكز دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضروات باسعار مخفضة وأعلنت عن قائمة اسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

وبلغ عدد المنافذ المخفضة حوالى 40 منفذ، كما وجه المحافظ بتأسيس رابطة لمنتجي الخضر بشكل قانوني والتي تتكون من 100 مزارع مهتم بإنتاج الخضراوات بالداخلة، لتكون لها منافذ بجميع القرى لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار موحدة أقل من مثيلاتها بالأسواق وذلك حتى يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار فى المنتجات وتحقيق أكبر قدر من التسويق للمنتجات التى يتم انتاجها محليا لدى المزارعين وأصحاب مشروعات الصوب الزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات والسلع.