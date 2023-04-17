محافظ الغربية يقدم التهنئة لأقباط المحلة وسمنود.. صور

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زيارته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك من خلال زيارة شملت مطرانية المحلة وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وقدم محافظ الغربية هدية الرئيس إلى الأطفال داخل مطرانية المحلة حيث كان في استقباله الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، كما قدم الهدايا للأطفال في كنيسة السيدة العذراء بسمنود بحضور القس بيشوي راعي الكنيسة.

وهنأ المحافظ الحاضرين، مؤكدا على عمق وترابط العلاقة بين أبناء الوطن، متمنيا دوام التوفيق والازدهار لمصرنا الغالية.

يذكر أن المحافظ قد قام صباح اليوم بتهنئة الإخوة الأقباط من خلال زيارة لمطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية.

رافق المحافظ خلال زيارته المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود.