محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة القدر ويكرم 80 فائزا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم

أسيوط - هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، 80 فائزًا بمسابقة حفظ القرآن الكريم ومنحهم شهادات تقدير ومكافأت مالية موجهًا لهم التهنئة بالفوز في المسابقة وبذكرى الاحتفال بليلة القدر، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة القدر بديوان عام المحافظة تحت رعاية محافظ أسيوط والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والدكتور على عبدالحافظ رئيس منطقة أسيوط الأزهرية والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا نائب أمين عام بيت العائلة بأسيوط، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة وعدد من رجال الدين وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة ومديري الإدارات والأئمة والفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم والمحفظين.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ يونس تركي مدير إدارة أوقاف صدفا تلاها كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عاصم قبيصي والتي تحدث فيها عن فضل شهر رمضان وليلة القدر على وجه الخصوص وفضل قيامها واحيائها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة إلى الله مشيرًا إلى دور مديرية الأوقاف في نشر رسالة الإسلام الوسطية والحفاظ على جوهره وترسيخ أسس المواطنة لتحقيق الأمن والاستقرار لمصرنا الغالية لافتًا إلى التوسع في فتح مكاتب ومقارئ حفظ القرأن الكريم والتي تعدت 260 مقرءة بمساجد المحافظة ويقصدها أكثر من 10 آلاف طفل لافتًا إلى أن مسابقة حفظ القرآن الكريم هذا العام تقدم لها 447 متسابق هذا العام حيث تم إجراء فاعليات المسابقة حتى فاز بها 80 متسابق مقسمين إلى 4 مستويات "الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً ، والثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن ، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم ، والرابع حفظ ربع القرآن"، لافتاً إلى تخصيص مبالغ مالية وشهادات التقدير للفائزين مشيدًا باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة وهو ما يظهر جلياً في الدعم الذي يقدمه لمثل تلك المسابقات وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وهنأ محافظ أسيوط خلال كلمته، جموع الشعب المصري بتزامن الاحتفال بليلة القدر بتلك الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم واحتفالات المحافظة بالعيد القومي وعيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك مقدمًا التهنئة للفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة لافتًا إلى دورهم في المستقبل القريب لإستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا من كل سوء موضحًا أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

كما وجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل ولرجال الشرطة درع الوطن وعيونه الساهرة كما وجه الشكر لرجال الدين ولقيادات مديرية الاوقاف لدورهم ومسئوليتهم في محاربة الأفكار المغلوطة والهدامة ونشر الفكر الوسطى وبناء الأمة لدعم مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.