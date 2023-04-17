"إعلام أسيوط" يحتفل بالعيد القومى بنشر معلومات عن مشروعات المحافظة..إنفوجراف

أسيوط-هيثم البدرى

نشرت إدارة الإعلام بديوان عام محافظة أسيوط ، اليوم الإثنين، انفوجرافًا مصورًا، يوضح أبرز المشروعات القومية والتنموية والمبادرات الرئاسية، التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة، فضلًا عن أبرز المعلومات ومعالم المحافظة على مر العصور، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، والذي يمثل ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، ضد الحملة الفرنسية عام 1799م.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم، إن محافظة أسيوط حظيت باهتمام القيادة السياسية فى برامج تنمية الصعيد والمبادرات الرئاسية التنموية، وخاصة مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه الريف بالمحافظة مشيرًا إلى أن أسيوط من المحافظات العريقة والتي تعتبر عاصمة الصعيد لانها تحظى بموقع متميز في قلب صعيد مصر وتتميز بوفرة مواردها الطبيعية والبشرية ويوجد بها أكثر من 350 ألف فدان أراضي زراعية تجود بأفضل المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى أراضى الاستصلاح الزراعي وتتكون من 13 مركز وحي وبها حوالى 56 وحدة محلية قروية ممثلين في 235 قرية و1072 عزبة ونجع تبلغ مساحتها 25 ألف و926 كم2 ووعدد سكانها يبلغ حوالى 5 مليون نسمة فضلًا عن وجود مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة كتوسع عمراني وامتداد طبيعي لها من الناحية الشرقية والغربية لاستيعاب الزيادة السكانية بها مشيرًا إلى وجود 7 مناطق صناعية بها وأحدثها منطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البداري والتي يجرى تخطيطها وترفيقها لخدمة المنطقة وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية المحافظة في كافة المجالات والتي تعد قبلة تعليمية لمختلف الطلاب والباحثين بمختلف محافظات الجمهورية نظرًا لوجود 6 جامعات بها على رأسها جامعتي أسيوط والأزهر بالاضافة إلى جامعة أسيوط الاهلية وجامعات بدر وسفنكس والجامعة التكنولوجية فضلًا عن مستشفيات جامعة أسيوط المتنوعة ومعهد جنوب مصر للاورام والذي يعد قبلة للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية مضيفًا أن المحافظة تذخر بوجود العديد من المواقع الأثرية الفرعونية والقبطية والاسلامية والرومانية بها وخاصة وجود محطتين لمسار رحلة العائلة المقدسة بها " دير المحرق بالقوصية ودير العذراء بدير درنكة " والتي تعد من أكبر نقاط الجذب السياحي بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد التاريخية والوكالات الأثرية والمتاحف والقصور ذات الطراز المعمارى الفريد والمراسي السياحية على نهر النيل وترعة الابراهيمية.

وأضاف المحافظ انه يجرى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التنموية على أرض المحافظة ، على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بمرحلتها الأولى بعدد 149 قرية و894 تابع بعدد 7 مراكز بإجمالي عدد مشروعات وصل إلى 2000 مشروع وبتكلفة اجمالية تعدت 44 مليار جنيه ويجرى بها تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالإضافة إلى المبادرات الصحية والبيئية والثقافية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة.

وأوضح محمود فوزي مدير إدارة الإعلام والمتحدث الاعلامي للمحافظة إنه تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة تم إصدار انفوجراف مصور يتضمن 12 شريحة تبرز أهم المشروعات التنموية والقومية والمبادرات الرئاسية وأبرز المعلومات عن المحافظة ومعالمها الاثرية والسياحية ومواردها الزراعية والصناعية منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرات البيئية ومشروعات قطاع البيئة وتدوير المخلفات ومشروع قناطر أسيوط الجديدة ومشروع مجمع انتاج البنزين ومحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بالإضافة إلى مطار أسيوط الدولي ومستشفى أبوتيج النموذجي وأبرز المعالم الحضارية والأثرية بالمحافظة وأبرز التكتلات الاقتصادية بالمحافظة منها "النباتات البستانية كالرمان والنباتات العطرية كالريحان والشمر وانتاج عسل النحل" والتي يجرى تعظيم الاستفادة منها بإنشاء مصانع بالمحافظة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لافتًا إلى أن قسم التوثيق والمعلومات بإدارة الاعلام يحرص على نشر المعلومات وأصدار الانفوجراف والنشرات والبيانات الاعلامية التي تهم المواطنين وتساعد على جذب وتشجيع الاستثمارات للمحافظة والترويج للمشروعات القومية والتنموية فضلًا عن تنظيم حملات التوعية والتثقيف للقضايا المجتمعية والبيئية والمشاركة المجتمعية وحث الشباب والمواطنين على المشاركة في المبادرات التنموية المختلفة.