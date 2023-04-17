وكالات الأنباء

قرر مجلس النواب العراقى، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته المخصصة للقراءة الثانية لمشروع الموازنة مفتوحة.

وقال المجلس فى بيان، نقلته "السومرية نيوز" إن "مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على أن تستأنف اليوم الاثنين في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً".

وعقد مجلس النواب العراقى، مساء الأحد، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وتضمن جدول أعمالها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

يذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، أكد ضرورة الإسراع فى تشريع قانون الموازنة ودعم جهود الحكومة، لتجاوز التحديات ومحاربة الفساد والنهوض فى مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية فى البلاد.