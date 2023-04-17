اليوم السابع
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ماس كهربائى يتسبب فى اشتعال حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:01 م
ماس كهربائى يتسبب فى اشتعال حريق بشقة سكنية فى بولاق الدكرور حريق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق في بولاق الدكرور، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء المعاينة وبيان سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
اندلع حريق بشقة في عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في بولاق الدكرور. 
 
انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة في العقار،  ولم يسفر عن إصابات، وتمكنوا من إخماده. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

حريق شقة

حريق شقة ببولاق الدكرور

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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