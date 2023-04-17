مائدة بطول 2000 متر.. إفطار جماعى بمنطقة ميت نما بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

نظم أبناء منطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حفل إفطار مجمع شارك فيه فيما يزيد عن 8 آلاف شخص من أبناء المنطقة ابتهاجا بشهر رمضان المبارك وفرحة بليلة القدر العظيمة.

وعبر الأهالي عن فرحتهم خلال المشاركة في تنظيم حفل الإفطار المجمع بمنطقة ميت نما بشبرا الخيمة، مؤكدين أنه بلغ إجمالي عدد المشاركين في الإفطار الجماعي حوالي 8000 شخص، كما أن كول المائدة الموحدة لأبناء المنطقة حوالي 2000 متر، وتم كل ذلك بالمحبة والأخوة بين أبناء الشارع، كما دج الشارع بأغاني الشهر الكريم للتعبير عن تلك الفرحة.

وكشف أحد الشباب المنظمين بالإفطار الجماعي، أنه تم الإعداد للإفطار منذ فترة، وتم الإعلان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي علي الانترنت، ولاقت الفكرة قبولا كبيرا، وبالفعل تم التجهيز علي أرض الواقع لمشاركة الأهالي في تنظيم الإفطار، وكذلك إفطار الأسر بالكامل من أبناء المنطقة، والشارع العمومي تحديد، وتم اختيار اليوم لتكون بمناسبة ليلة القدر، وتأكيدا علي تجمع أبناء مدينة شبرا الخيمة في تلك الليالي المباركة بحب وإخاء.