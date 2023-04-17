لمحة قانونية.. أوراق مطلوبة من العروسين لإتمام الزواج.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

بعد تكوين الشاب لنفسه، يبحث عن شريكة حياته، وبعد وقوع الاختيار يتم عقد القران، توجد يعض الأوراق التي يجب إحضارها لإتمام مراسم الزفاف.

وخلال التقرير سنرصد الأوراق التي يحتاجها المأذون من العروسين لإتمام الزواج ومنها..

ـ 3 صور شخصية للزوج

ـ بطاقة رقم القومي للزوج ويجب أن تكون سارية.

ـ بطاقة الرقم القومي للعروسة وأن تكون البطاقة سارية.

ـ 3 صور شخصية للزوجة.

ـ بطاقة وكيل العروسة.

ـ شهادة صحية للعروسين.

حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.