كوريا الجنوبية تعلن 3 إصابات جديدة بجدري القردة

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ثلاث إصابات جديدة بمرض جدري القردة دون سجلات السفر إلى الخارج قبل ظهور الأعراض، مما يثير مخاوف من انتشار الإصابات المنقولة محليا.

وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - ظهور ثلاث إصابات جديدة بجدري القردة، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 13 حالة، مشيرة إلى أن الثلاثة لم يسافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

وكان قد تم تأكيد الحالة الـ11 في العاصمة سول، والحالتين الـ12 والـ13 في إقليم كيونج سانج الجنوبي جنوب شرق سول.

وانتشر المرض بسرعة حول العالم، منذ مايو 2022، فيما يستغرق الوقت للشفاء منه من 2 إلى 4 أسابيع.. وكان مرض جدري القردة يقتصر تقليديا على المناطق الواقعة في وسط وغرب إفريقيا، ويمكن أن يسبب أعراضا تشمل الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي وغيرها.

وأعلنت السلطات الكورية أول حالة إصابة بالمرض في يونيو 2022، وكانت الحالات الخمس الأولى مرتبطة بالسفر إلى خارج البلاد، لكن الحالات المتبقية التي بدأت 8 أبريل، ليس لديها سجلات السفر إلى الخارج، فمن المفترض أنها إصابات منقولة محليا.