"قومى المرأة" ينظم 26 جلسة دوار بقرى حياة كريمة استهدفت 1300 سيدة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم 26 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 13 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

ومن جانبها أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى بأسوان، أن جلسات الدوار استهدفت توعية 1300 سيدة بقرى حياة كريمة منها 10 قرى بمركز إدفو وهى القنان والإيمان وهلال والشراونة والكلح غرب والسباعية والبصيلة بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والمفالسة ، بجانب 3 قرى فى مركز كوم أمبو وهى سلوا بحرى ، وسلوا قبلى ، والشبيكة.

وأشارت، إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى.