قلق فى إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار السكر 50.4% والمربى 19%

فاطمة شوقى

تستمر أسعار السكر في تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق وخاصة فى إسبانيا، وذلك بسبب نقص العرض والذي يعتبره المحللون الزراعيون نذيرًا لما يمكن أن يحدث لتكلفة وتوريد الأطعمة الأخرى مثل اللحوم أو خضراوات.

وأشارت صحيفة "اجرو دياريو" الإسبانية إلى أن أسعار السكر عكست ارتفاعات دولية جديدة، الأسبوع الجارى، وفقا لمنظمة السكر الدولية ISO ، ووفقا لمؤشر أسعار المستهلك CPI فإن هذا المنتج يضع إسبانيا على أنه الأكثر تضخما ويسبب فى تضخم الغذاء الآخر.

في إسبانيا، ارتفع سعر السكر للمستهلكين بنسبة 50.4٪ على أساس سنوي في مارس ، بينما ارتفعت أسعار المربى والمربى والآيس كريم والعسل بنسبة 19٪ في عام واحد.

في أسواق العقود الآجلة ، وفقًا لآخر تقرير شهري لـ ISO ، سجل السكر أعلى الأسعار في السنوات الخمس الماضية في مارس - التي وصل إليها بالفعل في فبراير - وفي نهاية هذا الأسبوع في سوق نيويورك تجاوز المؤشرات الأعلى في السنوات العشر الماضية ؛ حوالي 700 يورو / طن.

ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، سجل السكر في شهر مارس ثاني زيادة شهرية على التوالي (1.5٪) وأعلى مستوى منذ عام 2016 ، بسبب المخاوف من التراجع العالمي في المخزونات.

من بين الأسباب ، تبرز "الفجوات" في عرض كبار المنتجين مثل البرازيل أو الهند ، والتي تعيد توجيه إنتاجهم نحو الوقود الحيوي ، ولكن في حالة الاتحاد الأوروبي (EU) يشير القطاع الزراعي إلى السياسات التي تعيق تأثر إنتاج البنجر بالفعل بالجفاف.

وقال رئيس منظمة UPA الزراعية ديفيد إيريس إن "الإنتاج العالمي أقل بكثير من الاستهلاك يمكن أن يحدث هذا مع اللحوم أو غيرها من المنتجات النباتية فى المستقبل ، علينا أن نكون أكثر وعيا بالمتطلبات وكيف يمكن أن يتوقف إنتاج الغذاء".

وأصرت المنظمات الزراعية على أن المتطلبات البيئية ترفع أسعار المواد الغذائية فى الاتحاد الأوروبى مقارنة بالواردات ، ولكن مع أخذ السكر كمثال ، فقد حذرت من مشاكل الإمدادات الغذائية في المستقبل بسبب انخفاض الإنتاج أو تربية الماشية.

وتعاني إسبانيا من نقص السكر ، علاوة على ذلك ، سيتعرض إنتاج البنجر هذا العام للخطر بسبب الجفاف وندرة احتياطيات المياه ، مع المزيد من الآثار الوشيكة فى الأندلس ، ولكن هناك مخاوف أيضًا من الخسائر.