اليوم السابع
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فيديو.. خالد الجندى: اعملوا بوصيتى بعد رمضان وتقربوا لله

الإثنين، 17 أبريل 2023 05:05 م
فيديو.. خالد الجندى: اعملوا بوصيتى بعد رمضان وتقربوا لله الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب لؤى على

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رمضان قد ولي بما فيه من خير وطاعة وعبادة ومغفرة، لافتا إلى أنه كتب وصيته لبعد رمضان لكى يقوم بها، وعلى كل مؤمن أن يعمل بها.

وأكد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن كل مؤمن عليه الاستمرار فى الطاعة والعبادة بهذه الوصية التى تحمل 10 وصايا لبعد رمضان، وهم:  

1- عاهدوا القرآن على عدم الإنقطاع. 

2- ابدءوا ختمة ليلة العيد .

3- تقربوا لله بصدقة مابعد رمضان .

4- استقبلوا أذان الصلاة على وضوء ( صلاة ماقبل الصلاة )

5- حافظوا على صندوق الصدقات .

6- قال تعالى ( ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ) 

أنت تعرفهم فلا تكن منهم .

7- ودّعوا رمضان بتوبٍة صادقةٍ مخلصةٍ .

8- لاتنسَوا صدقة الفطر.

9- فرحة العيد ليس معناها معصية العيد .. فالمعاصي ليست من مناسك الأفراح .

10-متى الراحة ؟ عند أوّل قدم في الجنّة .

 

 


قناة الناس

خالد الجندي

شهر رمضان

الازهر



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