طلاب جامعة قناة السويس يزورون الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى ظل حرص الدولة المصرية على تطوير الاستزراع السمكي وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، والعمل على توفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة الأسر، ظهر جلياً دور الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتى تعد ذراع مصر للتنمية في قطاع الثروة السمكية، وصاحبة إنجازات كبيرة في تحويل مصر من مصاف الدول المستوردة للأسماك إلى مصاف الدول المنتجة، وصاحبة مستوى متميز فى مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

جاء ذلك تعقيباً على زيارة 50 طالبا وطالبة من جامعة قناة السويس، للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ضمن سلسلة الزيارات التى تُنظمها إدارة التربية العسكرية بالجامعة، بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي العميد مهندس محمد مصطفى مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

بينما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أهمية هذه الزيارات الميدانية في التعرف على المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها، وحجم التطوير والانجاز الذي تشهده مصر على أرض الواقع بما يضيف إلي أمجاد الوطن وإنجازاته، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية عملاقة من شأنها زيادة فرص العمل للشباب، ورفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات.

هذا وأشار الدكتور محمد غنيم أن سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها إدارة التربية العسكرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالجامعة ، تشمل أيضا زيارة قيادة قوات المظلات والشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكى والشركة الوطنية للزراعات المحمية بالعاشر من رمضان ، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية تحظى بإقبال طلابى كبير .