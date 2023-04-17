اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان أسماك مملحة بفوه وسيدي سالم فى كفر الشيخ

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:39 م
ضبط 5 أطنان أسماك مملحة بفوه وسيدي سالم فى كفر الشيخ أسماك غير صالحه بسيدي سالم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملات مباحث التموين ومديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات من الأسماك المملحة، والتحفظ عليها لتغير خواصها.
 
وتمكنت الحملات من ضبط 3 طن أسماك مملحة بمحال بمدينة سيدي سالم، كما تمكنت من ضبط 2 طن فسيخ، بمحال بمدينة فوه، للتغير في الخواص والشك في الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحال.
أسماك مملحة غير صالحه
أسماك مملحة غير صالحه

أسماك غير صالحه بسيدي سالم
أسماك غير صالحه بسيدي سالم

أسماك غير مملحه
أسماك غير مملحه

ضبط فسيخ مملح غير صالح
ضبط فسيخ مملح غير صالح

ضبط كميات كبيرة من الفسيخ غير صالحه
ضبط كميات كبيرة من الفسيخ غير صالحه

فسيخ غير صالح بمحال بسيدي سالم
فسيخ غير صالح بمحال بسيدي سالم

 


كفر الشيخ

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استهلاك أدمي

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