ضبط 5 أطنان أسماك مملحة بفوه وسيدي سالم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مباحث التموين ومديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات من الأسماك المملحة ، والتحفظ عليها لتغير خواصها.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 طن أسماك مملحة بمحال بمدينة سيدي سالم، كما تمكنت من ضبط 2 طن فسيخ، بمحال بمدينة فوه، للتغير في الخواص والشك في الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحال.