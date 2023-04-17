ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ، من ضبط كمية قدرها (149) شيكارة دقيق بلدي مدعم، استخراج 87،5%، و(60) بطاقة تموينية، بمخبزين بلدي، أحدهما بناحية كفر داود بالسادات، والآخر بالحي القبلي بمدينة شبين الكوم، بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق.

وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام، جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها اليوم الاثنين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة ، تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحملات اليوم أسفرت عن تحرير (210) محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع ما بين (94) محضر مخالفات مخابز و (116) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.