ضبط كمية من الأسماك والرنجة مجهولة المصدر فى الشرقية

ضبطت مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية ، 180 كيلو أسماك مجمدة ورنجة مملحة مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.

وأوضح سامي معجل رئيس مركز الحسينية، أنه شن حملة مكبرة مشتركه من الإدارة البيطرية والتموين والبيئه وشرطة الحسينية، وتم التفتيش علي محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات بنطاق مركز الحسينية وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 قضايا مخالفات واسماك مجمده و مدخنه مجهولة المصدر بإجمالي وزن 180 كجم "عدد 2 قضيه مخالفات رنجه مدخنه مجهولة المصدر بإجمالي وزن 50 كجم و عدد 4 قضيه مخالفات اسماك مجمده مجهولة المصدر بإجمالي وزن 130 كجم، وتم التشديد بالالتزام ببيع الاسماك بالمواصفات القياسيه الصالحة للاستهلاك الادمي .