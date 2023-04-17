ضبط عصابة تزور شهادات طبية "ثبوت عجز" لصرف معاش مدى الحياة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع ( باحث قانونى مصرفى بالبنك محل البلاغ)، وقرر بتضرره من (7 أشخاص) لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب المشار إليه والقائمين عليه، وأمكن ضبط (6 أشخاص - جميعهم عاملين بذات المكتب) ، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - 2جهاز ماسح ضوئى"سكانر"- ماكينه تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات اجتماعية لأشخاص مختلفين - استمارة تأمين إجماعي "بدون بيانات")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقروا بقيامهم بتزوير تلك الأوراق باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مقابل تحصلهم على نسبة 10 % من المستفيدين من القروض ، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهم المؤثم.