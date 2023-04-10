اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 05:25 م
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وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود العام لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:01 م
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى سمنود العام لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية جانب من التفقد
الغربية محمد طارق

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أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة تفقدية بمستشفى سمنود العام، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتقديم كافة الخدمات الصحية للمرضى والمترددين.

 

وخلال الجولة تفقد وكيل والوزارة أقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والمعامل وبنك الدم والعناية وعناية الأطفال والأشعة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

 

وأكد "بلبل" على دعمه وتعاونه مع الجميع للارتقاء بمستوى مديرى وأفراد الإدارات إلى التميز فى العمل وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات التى قد تواجههم أثناء عملهم، مشددا على تكثيف المرور الإشرافية على المستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على أوجه القصور ومعالجة أى سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية ووضع ضوابط لتنظيم العمل لكل إدارة وتطويع كافة الإمكانيات لتحقيق افضل النتائج.

 

 
جانب من التفقد (3)
جانب من التفقد (3)

جانب من التفقد (2)
جانب من التفقد (2)

جانب من التفقد (1)
جانب من التفقد (1)

 


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