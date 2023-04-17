"س وج" أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2022..ماذا حدث بأسواق النفط خلال أسبوع؟

كتبت - مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، " أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بنسبة بلغت 1.4% لخام برنت و 2.3% لخام غرب تكساس، مسجلة أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2022 وفيما يلى أهم العوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط وكذلك العوامل الأخرى التى حدت من الارتفاع في أسعار النفط.

س. ماهى أهم العوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط؟

ج. تضمنت العوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط ،توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 101.9 مليون برميل يوميا، بدعم من انتعاش الطلب في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط، عقب رفع قيود جائحة كوفيد19.

وأيضا ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي إلى 12.3 مليون بي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020 بدعم من زيادة الطلب المحلي وانتعاش القطاع الصناعي.

كما تضمنت العوامل الداعمة لأسعار النفط انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2022 بلغ 588 حفارة، وهو مؤشر مبكر للإمدادات المستقبلية.

وإعادة تشغيل مصافي تكرير النفط الفرنسية عقب توقفها بسبب الاضطرابات العمالية التي استمرت لمدة شهر، مما يعزز توقعات ارتفاع الطلب على النفط.

وتراجع معدل التضخم السنوي الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021، مما حفز الآمال بإمكانية إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسة رفع أسعار الفائدة.

س. ماذا عن العوامل الأخرى التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط؟

ج. تضمنت العوامل التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط، ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 600 ألف برميل، تزامناً مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 1983 وهو 369.6 مليون برميل، وانخفاض الصادرات بوتيرة قياسية.

وأيضا تضمنت تلك العوامل خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2023،على خلفية المخاوف بشأن حدوث اضطرابات حادة في النظام المالي.