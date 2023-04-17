رفع كفاءة حدائق طوسون وكوبرى المندرة بالمنتزة ضمن "100 مليون شجرة" فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رفع حى المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، بالارتقاء بالمسطحات الخضراء بحدائق وميادين الحى، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه ثان قيام إدارة الحدائق بالحى، بناء علي تعليمات الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بالاهتمام بتجميل الحدائق ، في سياق المظهر الجمالي للحي ، حيث تمت أعمال تقليم و تبليط 7نخل برتشاردا ، و4 نخيل بلدي،وري و نظافة الأحواض والحشائش ، و ايضا ري الزراعات، وذلك بالمسطحات الخضراء بمنطقة طوسون ، ومثلث يثرب وشارع علي بن ابي طالب و شارع بورسعيد بمنطقة أبي قير، وبمحيط كوبري المندرة و شيراتون المنتزه ، وأمام سور المنتزة، بالإضافة إلى ميدان المندرة ،وتم رفع كافة المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال،يأتي ذلك من الاعتناء بالنباتات والأشجار لما تمثله من مظهر جمالى بنطاق الحى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

وعلي صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأكد الشريف؛ أنه قد تم زراعة 2433 شجرة مثمرة، و 273 شجرة غير مثمرة، و1487 شجيرات بإجمالى 38106 شجرة من الأشجار التى تم توريدها بواسطة وزارة الإنتاج الحربى ووزارة التنمية المحلية والبالغ عددها 200 ألف شجرة خلال الإسبوع الرابع والثلاثون منذ بداية المبادرة ، بالإضافة إلى زراعة 733 نخلة بردتشارديا، وزراعة 4900 متر نخيل بنطاق حى العجمى ووسط، ليصل إجمالى ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة 92172 شجرة منذ بدء تنفيذ المبادرة بنطاق الأحياء، وتم التشديد على إدارة الحدائق العامة للتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

أعمال تطوير حدائق المندرة بالإسكندرية



رفع كفاءة حدائق المنتزة بالإسكندرية