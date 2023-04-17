مياه سوهاج تنظم اختبارات المسابقة الدينية للعاملين وأبنائهم فى حفظ القرآن

سوهاج عمرو خلف

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، للعاملين بالشركة وأبنائهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه أشرف على المسابقة الإمام هشام هارون مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية، وشارك في المسابقة عدد 35 مشاركا في حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث أرباع القران ونصف القران وربع القران، على ان يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القران الكريم.

وأشار رئيس شركة المياه، أن المسابقات تأتى لتشجع للعاملين وابنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا بالاضافة الى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتزود بآدابه ولتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ولتحقيق الفهم الصحيح للدين لمواجهات تحديات اليوم والمستقبل.