وأضاف باربين - في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الاثنين، أن "الدنمارك تزعم أنها تجري تحقيقا في انفجارات في خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم)، لكن لا توجد أي معلومات جوهرية بشأن أنشطة التحقيق الجارية أو أي نتائج مؤقتة لها".

وأشار إلى أن السلطات الدنماركية تواصل رفض أى تعامل مع الجانب الروسى فى هذه القضية الجنائية، كما أنها لا تبدى اهتماما بتنظيم تحقيق دولي مستقل.

وأكد أن روسيا ستواصل السعى لإجراء تحقيق شامل وشفاف وعادل في جميع جوانب أعمال التخريب فى خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك التحقق من المسؤولين عن هذا التخريب ورعاتهم ومنظميهم وجميع الأشخاص المتورطين، وذلك بالاعتماد على القانون الدولي والآليات الدبلوماسية المتاحة.