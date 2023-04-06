اليوم السابع
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الادعاء البلجيكى: ليس من الواضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن تخريب خطي نورد ستريم

الخميس، 06 أبريل 2023 09:42 ص
الادعاء البلجيكى: ليس من الواضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن تخريب خطي نورد ستريم نورد ستريم - صورة أرشيفية
وكالات

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قال الادعاء البلجيكي، الخميس، إنه ليس من الواضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن تخريب خطي نورد ستريم، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
 
 
وكان قد قالت الرئاسة الروسية، إنها ستواصل المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجارات، التي استهدفت خطوط أنابيب غاز نورد ستريم المارة تحت بحر البلطيق العام الماضي، بعد الإخفاق في حشد دعم لإجراء تحقيق في الأمم المتحدة.
 
وذكر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الجميع ينبغي أن يكونوا مهتمين بإجراء تحقيق حيادي من أجل كشف الجناة.

 


الادعاء البلجيكي

نورد ستريم

بلجيكا

خطي نورد ستريم



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